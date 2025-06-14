青少年犯罪件數暴增 新北加強通報

新北市議會民進黨團昨總質詢拿出軟糖、奶茶煙、麵、梅錠等新型態毒品，質詢青少年犯罪從2021年749件，去年暴增到1607件，以詐騙、毒品占比最多。侯友宜表示，近年詐騙案件大幅增加，除強化校園反毒、反詐騙，更鼓勵校園通報。

議員邱婷蔚指出，青少年犯罪去年詐欺案件高達582件占比36.2％，其次是毒品176件11％，情況相當嚴重。很多都是小孩子騙阿公、阿嬤的帳戶，甚至還有「字聊師」，犯罪集團先以學生陪聊就有金錢入帳引誘加入，網路犯罪猖獗。

侯友宜說，詐騙案大幅上升，在警方努力下數量已趨穩定，他在副市長期間就成立高關懷青少年專案，不僅警方還有學校、家庭、社區都動起來，應該要從源頭管控，包括NCC、金管會還有數位發展部都要加入，否則「警察忙死也沒有用」。

張維倩拿出小熊軟糖、奶茶煙、毒王子麵等新型態毒品，議員高喊「警探市長、犯罪天堂」。侯友宜回新北應該是「警探市長、打擊犯罪天堂」，犯罪不可能不發生，但新北治安非常穩定。

侯友宜說，新型態毒品轉換，警察單位都會掌握，進入校園宣導，連最惡劣的依托咪酯「喪屍煙彈」都是新北建議中央列為管制毒品。

教育局長張明文說，目前春暉專案對於煙毒一定會通報警察局查驗，另外針對高關懷、高風險學生也會多關懷，另則是尿液篩檢，最後一定要溯源把源頭找出來。