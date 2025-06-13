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新北都更處離職率高議員倡升格 市府：暫不考慮

中央社／ 新北13日電

民進黨新北市議員指出，新北都更進度緩慢，都市更新處離職率高達20%留不住人才，應升格為都市更新局。新北市府表示，先由公會協助業務，都更處暫不升格避免疊床架屋。

民進黨新北市議員李倩萍、邱婷蔚、彭一書等人下午市政總質詢時指出，新北市有許多老舊公寓，多為高齡獨居長者居住，危樓風險高卻缺乏管委會整合維修，應儘速都市更新改善危老建築。

李倩萍說，新北市長侯友宜提出「安居樂業」政見，但市民想安居樂業卻不易。她請新北市人事處長林正壹報告近年新北市府離職人員比例後，她發現離職率最高的是都市更新處的20%，遠高於市府總平均的7%至8%。

她表示，都更案件量多，工作壓力大，業務過重，導致專業人才流失。都市更新處留不住人，但市府官員答詢時還好意思說離職率高是因國家住都中心、新北住都中心的薪水高，吸引人才出走。

李倩萍指出，黨團小組成員倡議都市更新處升格為都市更新局，市府應強化人力與投入資源，正視制度的缺陷、加強中繼宅安置搬遷戶、提升獎勵誘因，並為民眾提供實質協助。

民進黨新北市議員張維倩、翁震州、李余典、陳永福等人表示，海砂屋問題多年未解決，容積獎勵缺乏彈性，整修門檻過高造成修繕困難，加上住戶與建商在改建利益常存歧見，導致都更推動緩慢。

新北市城鄉發展局長黃國峰答詢指出，城鄉局及都更處在都市計畫、都市更新、都市設計等業務相關性高，且都市更新法系以都市計畫法為核心精神，現行組織架構較能避免疊床架屋；且現有辦公空間不足，會請相關公會、協會協助業務。

侯友宜表示，透過多元管道推動都更，另推動防災型都更，提高容積獎勵。至於都更處升格將再研議，未來會優先搬遷都更處辦公空間，提供更舒適辦公環境。

都更 都市更新

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