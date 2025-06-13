學生備取沒上永和國中哭成一團 侯友宜跟家長說抱歉

過往台灣龍年生育率都會較高，學生入學問題也浮現。新北民進黨議員張維倩表示，鄰近秀山地區的永和國中學生暴增，備取放榜結果，181人落榜，經遞補還是有44人落榜，一堆家長跟她陳情。市長侯友宜表示，這次已經增加3個班，已經盡力，只能改其他學校，跟家長說抱歉。

張維倩指出，龍年的生育率會比較高，每次學生入學很競爭，所以都要增班，昨天備取放榜，幾家歡樂幾家愁，永和國中也是熱門學校之一，因為校風好，沒想到結果出爐，備取人數多達181人。

張維倩表示，她知道要考量校內空間還有師資人力，增班有限，昨天在中和國小的畢業典禮，有10個家長圍著她陳情，喊夢想學校落榜該怎麼辦，放榜當天還有學生哭出來，因為同學上了，自己沒有上，哭成一團。

張維倩表示，很多秀山學區的學生，去永和國中讀書只要10至15分鐘時間，但去中和國中走路要半小時，圖中還要經過車流量多的景平路，現在她收到一堆家長的私訊哀嚎。

侯友宜聽完也嘆口氣，侯表示，龍寶寶都特別多，經過遞補後，還剩下44人沒有候補上，只能改分發，感謝議員事前就反映，這是很困難的事情，這次已經增加3個班，但是還不夠，真的已經盡力，跟大家說抱歉，要改去其他學校。