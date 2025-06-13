指南宮三獻大典登場 蔣萬安讚當地已成熱門打卡景點

台北指南宮上午在純陽寶殿舉行「孚佑帝君呂仙祖洞賓成道1145週年」三獻大典，今年除延續傳統三獻儀典外，並舉辦海峽兩岸三地聯合祈福大會，由指南宮主委高超文主持。主敬官為台北市長蔣萬安表示，台北市政府在各面向皆與指南宮攜手合作，並共同創造豐碩成果。

蔣萬安致詞時指出，指南宮長年致力推動宗教、教育、文化、藝術、慈善及自然生態等6大目標，他特別感謝指南宮成立中華道教學院，長期推廣道教文化與尊道貴德的精神，弘揚信仰價值；在高超文主委帶領下，指南宮更成為地方重要的信仰重鎮，成立教育文化推廣中心、慈善會等組織，積極照顧弱勢族群，實踐呂仙祖救人濟世的理念。

他指出，指南宮每年舉辦的三獻大典，不僅匯聚國內外眾多宮廟代表，也吸引地方各界人士共襄盛舉，已成為台灣宗教界的重要盛事。也感謝高主委長年協助推動文山地區建設，包括參與「三貓計畫」、整修與改造指南宮千階親山步道，沿途石燈籠白天壯觀、夜晚璀璨，吸引眾多民眾前來參拜、賞景，亦成為年輕人熱門的打卡景點。

蔣萬安指出，感謝指南宮與市府通力合作，持續優化公共設施，讓市民能更便利地前往參拜、登山、親近自然。他也誠心祈求孚佑帝君庇佑臺灣國泰民安、風調雨順，臺北市四時無災、八節有慶，市民安居樂業，並祝福指南宮宮務昌隆、香火鼎盛、道脈綿延。

指南宮這次也敬邀信眾和全國各縣市道教領袖參加，除了政府首長、民意代表、海內外百餘座友宮代表蒞臨與會。

孚佑帝君呂仙祖為指南宮主祀神，道儒釋三教共尊，為唐代進士，得道後顯化世間，扶弱助困，醫疾濟貧，普獲民間崇敬信仰。