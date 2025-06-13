蘆洲南北側被指沒聽地方意見 侯友宜怒：要講事實

攸關三重、蘆洲地方發展的蘆洲南北側都市計畫，仍在中央審議。新北市議員李倩萍今在議會總質詢，認為市長侯友宜說「地方沒聲音」是陷民代於不義。侯反駁，案子2020年送到中央前，在地方開多場里鄰座談、地方與招商說明會等「你們都沒意見」，內政部6次小組也沒意見，直到2023年某立委有聲音，大家又改說有意見，有聲音就持續努力溝通，但把延宕責任歸咎市政府「我不擔這個罪」。

李倩萍指出，蘆洲南北側開發案地方非常關心，但市長卻說地方沒有聲音，蘆洲社群根本「炸開了」，三重果菜市場遷移蘆洲一案，不分黨派都有表達意見，她不敢保證百分百反對，但至少有90％有意見。

侯友宜反駁指出，從2020年提報內政部審議之前，包括2020年9月21日他主持的會議，同年11月19日三重場、11月24日蘆洲場、2021年元月25日蘆洲場、2月8日三重場、4月8日蘆洲場，4場地方說明會、2場招商說明會，都沒有意見，「你那時候也沒有講話啊」，要講事實；但李倩萍反駁，強調她有表達意見。

侯友宜說，另6次專案小組也沒有意見，後來2023年突然有立委有意見，突然都有意見「不是事實東西我會跳出來反駁」，用政治卡案子真的沒有意義。

李倩萍說，大家都期待開發案加速，畢竟容積率跟蘆洲南北側綁在一起，市長說之前沒有聲音，但現在應該有聽到大家的聲音了？

「議會上要把話講清楚」侯友宜強調，不能說是市府硬把案件提報中央，延宕責任更不能歸咎市府，「我不擔這個罪」。