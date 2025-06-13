新北淡水中山北路增人行道說明會 停車格滾動調整

淡水區中山北路一段鄰近淡水國小，又是淡水主要交通要道，人車往來密集，但也因缺乏人行空間，人車爭道頻遭詬病。淡水區公所日前舉辦工程說明會，預計增設人行道及汽機車格。新北市議員鄭宇恩表示，感謝里長及店家對人行道設置的理解與配合，至於車格規劃的部份，會請公所先參考店家建議，視需求滾動檢討。

雖然大家對於人行道都表示支持，但參與民眾表示，對於機車停車格太密集，擔心會讓店家卸貨不便，而且影響店家及消費民眾的進出動線，紛紛表示希望能維持現有黃線規劃。但也有民眾認為，行人友善的人行道設置對當地店家的確有助益，規劃合法的停車空間，解決目前的停車亂象也很重要，但汽機車的配置比例需要再思考，尤其在正門的部分希望可以留設進出的空間。

這次工程範圍主要在中山北路一段，從大仁街起至大忠街口，全長260公尺，預計於雙號側新設1.5公尺寬人行道，並留設2.2公尺設施帶設置路燈並規劃汽機車停車空間，並搭配調整道路中心線，雙向車行車道寬度維持4.4公尺至4.6公尺不等，大於法定超過法定車道寬度3.5公尺。

新北市議員鄭宇恩表示，這次工程是為維護淡水國小學童及行人安全，同時也希望能兼顧沿線店家生計而推動。感謝店家都認同及理解人行道設置的重要性，至於停車需求的問題，也會請淡水區公所及交通局審慎研議，在取得共識前先參考店家建議，維持目前的黃線設計，未來再視需求滾動檢討。

鄭宇恩強調，公所此次工程規劃也為了施工期間對店家的影響，將工程分為8個區段，每個區段2週，工期總計120天。另外也會督促公所，針對設置人行道後可能會跟住家一樓產生的高低落差、排水問題等等，逐一來做應變配套。由衷感謝里長及店家願意一起落實人本道路環境。