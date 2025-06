「亞洲唯一代表」 蔣萬安6/19赴巴黎出席市長氣候峰會

今年是聯合國氣候峰會簽訂巴黎協定十週年,具有全球共同遏阻氣候暖化的指標性意義,台北市長蔣萬安受邀,將於6月19日至6月25日率領市府代表團赴法國巴黎,出席「市長峰會:從巴黎到貝倫——全球氣候行動十週年」(Summit of Mayors: From Paris to Belém: 10 Years of Global Action for Climate)。

北市府表示,這次峰會匯聚來自全球重要城市的首長,包括巴黎、米蘭、開普敦、鳳凰城、雅典等地市長將齊聚一堂,歐盟理事會主席等國際領袖也應邀出席演講,就氣候變遷、城市永續與綠色轉型等議題進行深入交流與合作。

蔣萬安身為本屆高峰會中唯一發表專題演說的亞洲城市代表,將分享台北在環境治理、淨零碳排與綠運輸等領域的政策成果與創新實踐。「永續共融、希望首都」是臺北市施政的核心理念,台北隊將「永續」二字居首,展現對此的重視與決心,期盼透過本次高峰會,與各國城市領袖進行經驗交流、建立合作網絡,攜手為下一代打造更宜居、更具韌性的城市環境。

另外,蔣萬安一行出訪巴黎亦將參與法國「音樂節」(Fête de la Musique)。這是法國最具代表性的文化慶典之一,每年6月21日吸引上萬民眾走上街頭參與音樂饗宴。蔣萬安一行也將在台北白晝之夜客座策展人Kitty Hartl陪同下,深入體驗巴黎最在地的文化能量;也透過一系列市政參訪與交流行程,為台北的永續、藝文等城市治理與政策,導入更多國際思維。

台北市副市長張溫德另將率團於6月29日至7月6日出訪奧地利,參與今年度「世界城市高峰會市長論壇(Mayors Forum of the World Cities Summit)」並發表演說,透過城市網絡深化與歐洲、與世界更多城市交流與合作。張溫德一行也將前往斯洛伐克,並代表台北市與布拉提斯拉瓦舊城區市長簽署城市交流合作備忘錄(MOU),建立合作與互訪機制。