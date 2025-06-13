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觀天下有線電視捐贈加菜金 新北瑞芳龍川里共餐增添暖意

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳龍川里每週固定共餐，每次都精心準備菜色，讓長輩吃得健康又開心。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳龍川里每週固定共餐，每次都精心準備菜色，讓長輩吃得健康又開心。 圖／觀天下有線電視提供

觀天下有線電視公司發揮企業社會責任，今(13)日前往瑞芳區龍川里共餐據點進行加菜金捐贈，為長輩的餐食增添豐富菜色，現場洋溢著溫馨與感恩的氛圍。瑞芳區長楊勝閔也親自到場支持，表達對長輩及在地志工的關心與肯定。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，公司長期關注地方公益，此次特地前來捐贈加菜金，希望為長者們的餐桌增添溫暖與營養，讓更多人感受到企業與社區的連結與關懷。他也強調，未來將持續參與在地關懷行動，發揮企業的正面影響力。

龍川里長賴鴻春表示，目前共餐據點每週固定提供約六十位長者溫暖又營養的餐食，由志工們無償付出，精心準備十道菜色、湯品與水果，讓長輩們有多元選擇，吃得健康又開心。他也感謝觀天下有線電視的加菜金支持，讓餐點內容更加豐富實在。

瑞芳區長楊勝閔表示，龍川里共餐據點長期以來由在地志工熱心投入，不僅提供營養餐點，也建立了長者間的交流平台，是瑞芳區推動高齡友善社區的典範。感謝觀天下有線電視公司的愛心捐贈，讓長輩們感受到來自社會各界的溫暖與關懷。

當天活動中，瑞芳藝文協會特別致贈手工花束給現場志工，感謝他們平時默默付出的辛勞與奉獻，場面溫馨感人，充分展現社區互助、關懷與感恩的美好精神。

長輩 瑞芳

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