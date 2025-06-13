民代建議推都更定型化契約保障權益 新北城鄉局：會與中央合作

新北屋齡超過30年的房屋，數量超過87萬戶，新北民進黨議員質疑，近5年只有293案拿到補助，市府應該放寬申請條件，另都更案合約內容都不同，議員提出要有定型化契約保障權益。城鄉局表示，拉皮補助將開放局部範圍，期待能在8月上路，契約部分會與中央合作。

民進黨議員張維倩、翁震州、陳永福、李余典、邱婷蔚等人針對都更成效、磁磚雨等議題質詢。張維倩指出，台灣震後時常發生磁磚雨，民眾想申請市府的大樓拉皮補助卻很難，只差1、2％的人不同意，近5年只有293案拿到補助，整建速度跟不上房屋老化速度，市府應該針對建物狀況放寬條件，有發生災害的建物要優先。

翁鎮州表示，新莊發生海砂屋坍方，壓傷路過學生，海砂屋數量不少，但民眾怕影響貸款、房價降低、怕被強製搬遷、斷水斷電因素等不敢鑑定，寧願當鴕鳥，應在搬遷費用、容積獎勵、中繼屋計畫等方案，提升民眾參與都更意願，保障安全問題。

侯友宜表示，磁磚雨原因很多，可能是海砂屋或熱脹冷縮，近5年拉皮核准293案，超過400個社區列管中。有磁磚雨都會第一時間派員到場，會影響申請量的原因，住戶要先溝通，還要管委會同意，時常遇到溝通問題。

城鄉局長黃國峰表示，拉皮補助過去是針對全部的牆面，今年修法會開放局部修補，有立即危險性建物可以申請，期待今年8月上路。

陳永福表示，新北的都更時程獎勵已到期，市府應該思考其他推動誘因，提升民眾意願。李余典認為，很多人怕都更，是擔心實施者是奸商，應該提供透明化資訊。

針對容積部分，侯友宜表示，有跟國土署溝通，希望根據地區給予不同的容積獎勵滿足需求，讓海砂屋都更更順暢。黃國峰表示，已跟內政部開過多次會議，會持續爭取。

邱婷蔚點出，每個都更案的契約內容都不同，沒有都更的定型化契約，「甚至議員還要幫忙看契約內容」，應先做好制度問題，才能同時保障住戶及實施者權益，才不會做白工。

黃國峰回應，比起小基地建案，確實有些實施者寧可做大基地，因都是同樣的行政流程，這會跟中央一起合作，保障雙方權益，才是解決的辦法。