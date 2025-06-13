國際羽球館案卡籌辦校恐延宕 北市：政策續推進

北市府規劃國際羽球館選址北士科西基地，議員指此為文教用地，評估要先設國小，國際羽球館興建進度恐延宕。市府今天表示，已成立國小設校籌備處，相關政策持續推進。

台灣羽球運動屢在國際賽事綻放光芒，台北市政府去年宣布將興建國際羽球館，選定館址於北投士林科技園區，預估今年啟動規劃，並會向中央爭取分攤經費。

針對設置國際羽球館案，台北市長蔣萬安2月間指出，國際羽球館選定北士科的西基地，規劃可容納6500名觀眾，且有10面訓練場地及5面正式競賽場地，符合國際標準。

依北市府資料，北士科園區西基地總面積為4.6公頃，預計籌設國小及國際羽球館，土地面積各占2.5公頃、2.1公頃，興建國際羽球館總經費估計新台幣53億元。

民進黨台北市議員林延鳳以資料指出，前北市府團隊原規劃此處興建室內自由車場地，蔣萬安上任後改為國際羽球館，但至今只聞樓梯響，認為北市府此政策恐延宕。

她說，輝達（Nvidia）台灣辦公室可能進駐北士科園區，預估能帶動附近區域發展，雖市府規劃興建國際羽球館的立意良善，但此處為文教用地，教育局需提出設置新學校，後續才有可能興建國際羽球館。

林延鳳表示，教育局3月間稱現階段無設校評估，恐讓興建國際羽球館進度延宕，加上受到相關法規、學校人數等限制，蔣萬安提出興建國際羽球館的政策恐延宕。

對此，教育局回應指出，已成立洲美國小籌備處，正辦理遴選籌備處主任，設校所需時間，要視規模訂定，預估設校期程約1年、規劃設計約2年、施工作業估3至4年。

教育局表示，此案是為配合北市府都市計畫政策，以及因應校地周邊新設社區快速發展，並考量學生就近入學需求，將持續關注附近區域的學生來源變化及適齡學生設籍情形。