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新北都更處離職率20％ 綠議員促成立都更局補人、給錢

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會民進黨團呼籲新北成立都更局。記者葉德正／攝影
新北市議會民進黨團呼籲新北成立都更局。記者葉德正／攝影

新北市議會民進黨團今天總質詢，下午聚焦都更議題，民進黨議員指出，新北市都更業務繁雜，3年來都更處離職率高達20％，冠居新北市府所有單位，認為錢少事多是主因，要求成立都更處，擴大員額與預算規模才能解決都更牛步問題。

今天新北市市政總質詢是由民進黨議員張維倩、陳永福、李余典、翁震州、彭一書、李倩萍與邱婷蔚等人聯合質詢。

李倩萍指出，新北市府去年總離職率7.57％，前年達到8.02％，這是平均來看，但若獨立把某些局處拉出來，會發現嚇死人，都更處近3年平均離職率高達20％，原因就在新北業務量多、薪水給得少，所以留不住人。

李倩萍說，新北市都更處歲出預算5648萬元、70名編制員額，目前實際員額57人，但對比北市都更處，歲出預算高達1億3842.8萬元，編制107人，實際員額116人，難怪新北沒有人要待。

張維倩說，新北市都更案量龐大，認為應該要成立都更局，直接提高員額，並增加預算，擴大辦公地點，才能把人才留住，讓大家真正安居樂業。

新北市長侯友宜說，確實有些地方薪水待遇高，新北市編制與員額跟台北市相比差很多，是因為當時升格的問題，沒有辦法把員額擴大。

侯友宜強調，都更是要實際把問題解決，最重要是方法，光有人，沒有解決到位，也沒意義，市府透過法令修正等方式，加速都更推動。

城鄉局長黃國峰說，目前短期方案是請公協會協助，包括建築師公會、估價師公會等，減少同仁業務量，長期是要檢討人力。黃認為，城鄉局跟都更處業務相關性很高，若彼此脫離，會有分工的問題要解決。

離職 都更

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