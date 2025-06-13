黃仁勳效應？ 蔣萬安：北士科蓋國際羽球館要先做這事

輝達進駐北士科，台北市長蔣萬安去年喊要在北士科的文教用地蓋國際羽球館，議員指要有設立學校的需求與規畫，才可能同步進行，否則就得循都市計畫變更才可建館。蔣說，洲美國小籌備處已提前到今年成立，正準備遴選籌備處主任，路徑一直往前推進。

市府規畫在北士科西基地的文教用地打造國際羽球館，基地面積2萬1000平方公尺、建築面積9124平方公尺，地下2層、地上3層，1樓有10面訓練場、2樓有5面國際規格比賽專用場，並設1300席活動座位、6500席固定座位共7800席觀眾席，初估總經費約53億元。

教育局說，該地原為洲美國小舊址，104學年度配合「變更台北市基隆河以東、雙溪南北兩側地區主要計畫為北投士林科技園區案（區段徵收範圍）」推動停辦；考量北士科園區學生就學需求，經規畫，仍保留作為學校用地迄今，作為復校使用。

議員林延鳳指出，羽球男雙王齊麟、李洋去年8月在巴黎奧運奪冠後，蔣萬安稱要在北士科蓋國際羽球館，至今卻只聞樓梯響，中華民國羽球協會到現在都未受邀討論該計畫。蔣萬安競選承諾北市要申辦亞運也恐跳票，柯市府本規畫在北士科興建的室內自由車場，蔣卻改為國際羽球館。

林延鳳說，該學校用地使用上，教育局要有設立學校的需求與規畫，國際羽球館才有可能同步進行，但教育局3月稱現階段尚不需新建學校，若體育局有建館的急迫需求，建議都市計畫變更。在法規跟限制要突破之下，學校人數達標得到2028年，加上設校整體期程估需5年半，至少要2034年才會完工，蔣這任是不可能完成。

她建議，大型運動場館可先向中央提經費需求，也應設置體育局、教育局、都發局的跨局處協調平台。

教育局回應，配合市府都市計畫政策及因應校地周邊新設社區快速發展，也考量學生就近入學需求，教育局已成立洲美國小籌備處，正辦理籌備處主任遴選，遴選簡章已於6月9日公告，以綜整校舍工程興建等相關事宜。

至於設校所需時間視學校規模而定，教育局說，設校期程需求評估約1年、規畫設計階段約2年、施工作業預估3年至4年，教育局將持續關注區域生源變化及適齡學生設籍情形，進行班級量體規畫作業。