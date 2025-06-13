北市里建設經費基本額30萬元將調高 民政局：已規畫好

北市議會民政委員會上午討論議員提案，因基層里長多反應經費嚴重不足，部分里的「里鄰建設服務經費」從民國98年至今未調整，議員建請市府將每年30萬元的「地板」提高，並縮小各里經費落差。北市民政局長陳永德指出，已經規畫好，但可能會排擠其他預算，已經報請府級同意。

北市里鄰建設經費每里1年以30萬為基礎，依人口、土地面積及公告現值等，列出級距加碼。提案議員柳采葳指出，每年30萬元的基礎，從98年至今皆未調整，若依主計處110年基期，從98年1月到今年3月，通膨超過2成，基層里長大多反應經費嚴重不足。

柳采葳指出，民政局在110年、113年、114年分別提出增加及調整加碼機制，但至今台北市456里中，有136不符合加碼標準，僅領到基礎的30萬元，且最高里與最低里，金額相差8.5倍，應該設法降低各里間的經費落差。

議會民政委員會召集人鍾佩玲表示，之前有訂「天花板」以一個1萬多人的里來說，上限是40萬，民政局之前把級距和上限都做了調整，目前最高可領到50萬，但現在希望是調高30萬的「地板」因為已經很多里長、議員反應，這筆經費的基礎已十幾年沒有調整，應該滾動式調整，不應再擔心預算排擠問題，請市府研議辦理。

大安區臥龍里長邱奕承表示，調整的標準，除了人口、土地面積及公告現值，也應該增加其他選項，例如里內有配合辦理一些「專案」，應列入提高經費名單，較具彈性；也有里長說，雖然里內的經費已經調至30萬以上，但希望核銷的文書作業能簡化一點。

對於有議員認為，應該把經費基礎從30萬元調高至35萬元至40萬元，民政局表示，級距是根據人口、面積，例如士林北投多山，面積遼闊，里長要上山、下山跑，公告現值是考量里長的辦公室租金，北市目前正在概編明年預算，為了不排擠到其他預算，仍須等府級同意。