新北推6處城市覓徑 就近在公園體驗慢活步調
大眾對休閒娛樂的需求日益多元，傳統的公園設施已無法滿足所有人的需求，新北市景觀處推動6處「城市覓徑」，讓民眾不必遠赴郊區，即可在鄰近公園享受自然及戶外休閒的服務，讓民眾閒暇之餘享受慢活生活。
景觀處表示，中和區為新北人口密集的行政區之一，轄內即有3處城市覓徑，包括自強公園、錦和運動公園及嘉穗公園。自強公園的登山路線區分成3種路線，適合各年齡層的大小朋友挑戰不同的難易度。
錦和運動公園擁有完善的運動設施，包括足球場、籃球場、壘球場、網球場及環型PU跑道等，讓民眾有更全面的運動環境。嘉穗公園融合了「整座山，都是我的健身房」的創新概念，利用其獨具特色的小山地形，提供了不同於傳統公園的運動與休閒體驗。
另3處城市覓徑分別位於新店安康森林公園、五股水碓觀景公園及深坑萬福公園，其中新店安康森林公園保留了天然林地，設有和緩的森呼吸步道，讓民眾在城市中也能享受芬多精的洗禮。
景觀處表示，五股水碓觀景公園獨具分層森林步道，步道間依地形設置階梯做連結，民眾可沉浸於生機盎然的自然環境中，而在「賞景健身展望台」及「看飛機展望台」就能晨覽雙北景色、午後賞夕陽、夜間觀燈火，盡享四時美景；深坑萬福公園內有多項兒童遊樂設施及健身器材，並設置步道與涼亭，供民眾休憩，此外還有一個觀景平台，讓市民能一覽壯麗的桐花海，欣賞如雪般浪漫的桐花景致。
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