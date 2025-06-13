板橋往返萬華... 下「華翠橋」將多撥一車道 供往北市車輛通行

雙北聯外橋梁華翠橋，為了紓解上下尖峰車流，北市交工處將於24日試辦調撥車道措施，在上午7點到9點調整艋舺大道336巷至西園路南向一個車道，提供往台北市車輛通行，提升路段行車效率。

華翠大橋為新北市板橋往返台北市萬華的重要橋樑，根據北市交通局統計，往台北方向的上午尖峰車流量每小時約2000 PCU的中等車流量。

台北市交通管制工程處科長李薇婷表示，因為艋舺大道336巷至西園路，由於路幅關係，為利直行車流紓解，所以試辦調整對向一個車道為調撥車道。

她說，試辦期間，交工處將於艋舺大道的華翠橋至西園路間，增設告示牌，以提醒用路人。屆時調撥時段開放艋舺大道336巷至西園路的南向1車道供左轉車輛行駛，原往北最內側左轉專用車道則提供直行車輛行駛。