蔣萬安：6月19日出訪法國巴黎出席全球城市論壇

台北市長蔣萬安日前透露，將出訪法國巴黎，參加為巴黎協議簽訂10週年所舉辦的全球城市論壇。他今天表示，預計19日出發到23或24日，細節確定後再對外公布。

蔣萬安11日表示，已安排在市議會總質詢後出訪法國巴黎，參加為巴黎協議簽訂10週年所舉辦的一場全球城市論壇，並藉著這個難得的機會與巴黎、英國倫敦、阿根廷布宜諾斯艾利斯等多個城市交流，拓展台北市在國際間的合作機會。

蔣萬安今天出席指南宮慶祝孚佑帝君成道1145週年紀念三獻大典前，被媒體堵訪問及此事，他說，預計19日出發，行程約4到5天的時間，細節確定後會對外公布。此外，蔣萬安已與國民黨主席朱立倫約好出訪前見面。

蔣萬安在活動中致詞表示，指南宮長年致力推動宗教、教育、文化、藝術、慈善及自然生態6大目標，與台北市政府共同創造豐碩成果，包含參與「三貓計畫」及整修與改造親山步道，吸引眾多民眾前來參拜、賞景，同時成為年輕人熱門打卡景點。

蔣萬安向指南宮表達感謝，期待雙方持續攜手優化公共設施，讓市民更便利地親近自然，並誠心祈求台灣國泰民安、風調雨順。

蔣萬安致詞完不久便離開，同樣受邀出席的朱立倫隨後到場，兩人並未同台。