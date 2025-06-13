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議員憂小熊毒軟糖充斥校園 侯友宜：喪屍煙彈是新北建議列毒品的

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會民進黨團今天總質詢，關心青少年犯罪議題。記者葉德正／攝影
新北市議會民進黨團今天總質詢，關心青少年犯罪議題。記者葉德正／攝影

新北市議會民進黨團今天總質詢，拿出近期新興毒品，包括毒小熊軟糖、奶茶煙、毒王子麵等，詢問新北市長侯友宜「有沒有吃過？」，黨團指出，青少年在詐欺、毒品犯罪比例最高，市府必須要有策進作為。

侯友宜表示沒有吃過，他表示，新型態毒品轉換，警察單位都會掌握，時下最流行的依托咪酯「喪屍煙彈」，當年就是新北市建議中央列為管制毒品。

今天新北市市政總質詢是由民進黨議員張維倩、陳永福、李余典、翁震州、彭一書、李倩萍與邱婷蔚等人聯合質詢。

邱婷蔚指出，新北市青少年犯罪從2021年749件、2022年1016件、2023年1481件到去年已經到1607件，以去年案件數來看，詐欺案件高達582件占比36.2％，其次是毒品176件11％，情況相當嚴重，侯市長身為警探市長，不能讓新北成為犯罪天堂。

邱婷蔚還說，學校對校園毒品常採取隱匿方式，且警方無法進入校園，可能會有很多黑數。議員陳永福說，毒品樣態不斷更新，市府反應不能比這些商人還要慢，要有通報平台。

侯友宜說，市府在他擔任副市長期間，就成立高關懷青少年專案，不僅只有單一警方單位，還有學校、家庭、社區、政風都有結合起來，進入校園宣導法治教育。

侯友宜說，他在警界時成立165反詐騙專線，但他認為應該要從源頭管控，包括NCC、金管會還有數位發展部都要加入，否則「底下警察忙死也沒有用」。「發掘問題不只看數據，更要把問題解決，這就是我的態度」，侯說不會因為學校通報件數高而苛責，反而會給予獎勵鼓勵。

面對民進黨議員高喊「警探市長、犯罪天堂」，侯友宜回應，這不能畫上等號，新北應該是「警探市長、打擊犯罪天堂」，他強調犯罪不可能不發生，但新北治安非常穩定。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市議會民進黨團今天總質詢，關心青少年犯罪議題。記者葉德正／攝影
新北市議會民進黨團今天總質詢，關心青少年犯罪議題。記者葉德正／攝影

新興毒品 侯友宜

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