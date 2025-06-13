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第24代製陶家吳明儀 33組創作陶博館登場

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
陶藝家吳明儀是第24代，首次集結各時期創作精選33件組作品展出「無為 吳明儀陶藝之路」，即日起至7月6日於陶博館1F陽光特展室呈現。記者李定宇／攝影
陶藝家吳明儀是第24代，首次集結各時期創作精選33件組作品展出「無為 吳明儀陶藝之路」，即日起至7月6日於陶博館1F陽光特展室呈現。記者李定宇／攝影

工藝之家吳明儀，從祖輩製陶源遠流長至今，陶藝家吳明儀是第24代，首次集結各時期創作精選33件組作品展出「無為 吳明儀陶藝之路」，即日起至7月6日於陶博館1F陽光特展室呈現創作軌跡，烗麗釉彩、質樸柴燒、景觀陶藝設計及實用陶等多樣性風格，呼應其陶瓷作品對自然意象的捕捉，讓民眾看見台灣工藝精湛質感。

鶯歌陶瓷博物館今舉辦「無為 吳明儀陶藝之路」開幕活動，陶博館長張啟文表示，「無為 吳明儀陶藝之路」是推出系列展的第二檔，歡迎大家前把握展期走進吳明儀精彩陶藝之路，欣賞工藝之美世世代代傳承的精神。

從祖輩製陶源遠流長至今，陶藝家吳明儀是第24代，傳承無形文化資產「車做」製陶技藝，精進於陶藝創作的技藝，參展、獲獎無數，更於2010年獲選台灣工藝之家，創作遊走於實用與創作之間，無論是探究陶瓷釉彩的變化、柴燒自然落灰釉及近年來投入製作茶器及咖啡器具，皆推陳出新地展現豐沛的創作能量。

吳明儀分享創作順應萬物自然本質，不違天性、隨順而作，正是此次展名「無為」的意境。早期他潛心於研究釉藥，1996年前後以「銅紅綠窯變釉」結合多元器形，創作系列極具特色的作品，1997年後，持續成熟發展各式成形技法，其中吳題運用手擠坯技巧將「吳」字立體化，代表著他創作的初衷。1998年投入柴燒陶的實驗研究，2000年投身景觀陶瓷創作。

近年吳明儀致力於生活美學的實踐，深入研究茶與咖啡文化，將美學精神融入日常器物的創作之中。太極茶席以太極意象詮釋東方哲學之美，體現生活與藝術的深度結合，吸引觀眾目光。

太極茶席以太極意象詮釋東方哲學之美，體現生活與藝術的深度結合。記者李定宇／攝影
太極茶席以太極意象詮釋東方哲學之美，體現生活與藝術的深度結合。記者李定宇／攝影
陶藝家吳明儀是第24代，首次集結各時期創作精選33件組作品展出「無為 吳明儀陶藝之路」，即日起至7月6日於陶博館1F陽光特展室呈現。記者李定宇／攝影
陶藝家吳明儀是第24代，首次集結各時期創作精選33件組作品展出「無為 吳明儀陶藝之路」，即日起至7月6日於陶博館1F陽光特展室呈現。記者李定宇／攝影

陶藝 咖啡

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