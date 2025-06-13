悠遊卡解鎖不便 北市擬統一平台

悠遊卡、一卡通解卡機制長年令人詬病，民眾抱怨不小心未完成刷卡出站即被鎖卡，解卡卻要回原單位，否則無法再搭，有的甚至要罰錢。台北市長蔣萬安同意請悠遊卡公司研議建置統一解卡平台，協助民眾快速解決鎖卡問題；一卡通也樂見其成。

有台北市民日前從台北搭客運到桃園機場時塞車，為趕飛機，下車時忘記刷卡，返台想搭捷運卻發現遭鎖卡，站務人員告知只能回機場或客運總站才能解卡；還有外國觀光客搭車到九份，疑因感應不良下車未成功刷卡，到北捷想解鎖卻遭拒，要求去客運總站，為避免行程耽擱，只好另購新卡。

內湖姚姓女子平常用悠遊卡搭捷運通勤，有次搭台鐵卻無法刷卡入站，詢問台鐵站務人員才知道被鎖卡。她發現同一張卡還是可進出捷運，捷運人員查詢後告知「妳的卡在輕軌被鎖了」，這才想到數周前首次搭淡海輕軌，又是無人車站，出站時可能漏刷。她詢問如何解鎖，也被告知要回輕軌車站。

毛姓女子也有類似遭遇，某次她搭台鐵遇班次延誤，決定轉搭其他交通工具，出站時站務人員表示不用刷卡、直接出站即可，沒想到悠遊卡也被鎖住，能搭捷運，無法搭台鐵。她去台鐵解鎖被要求補票數百元，她質疑「明明站務人員叫我直接出去，現在為什麼要補票？」

北市議員侯漢廷說，悠遊卡是台灣最普及儲值卡，解卡機制十多年來卻不友善，是因過去為降低成本採離線交易，缺乏統一清算與異常補登平台，導致票證公司無法代處理，但日本「Suica」、香港「八達通」、新加坡「EZ-Link」都導入即時解卡與補登系統，北市府也可推動統一平台，授權悠遊卡公司代補登、代收費，讓民眾不必多花時間金錢奔波解卡。

悠遊卡公司回應，民眾使用悠遊卡搭乘各公共運輸工具，進出站時須依業者規定刷卡，若有欠費鎖卡，各業者解卡規定與罰則不同，目前仍回歸各自處理。

一卡通公司表示，現行票證仍要一進一出才能記錄里程並完成扣款，若民眾忘記刷卡出站就會鎖卡，須回到「原單位」解卡，由於各業者系統獨立，無法互相解卡。