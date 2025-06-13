趕在汛期前 新北石門修復6處護岸

去年10月受中颱山陀兒及強颱康芮夾擊，新北老梅溪與石門溪水位暴漲，河岸土石崩落，6處受損。水利局後續復建工程已於汛期前完工，近期豪雨中已發揮防護功能。

當時石門區瞬間累積大量雨勢，老梅溪與石門溪水位暴漲，河岸土石接連崩落，水勢沖刷力道猛烈，不僅造成護岸結構破損、固床工基礎掏空，更危及鄰近農地與住宅安全。

老梅溪護岸自大溪墘橋至老梅橋段共6處受損，其中兩處災情嚴重，明顯影響農田灌溉與土地穩定，施工團隊採現地塊石搭配漿砌工法修復，全長238公尺，強化護岸耐久性與抗洪穩定性。

另石門溪有兩處護岸受損及一處固床工基礎淘空，二號橋下方情況最嚴重，水流沖蝕深度達3公尺。水利局針對該處改採斜坡式固床工設計，同步加強護岸基礎結構，不僅化解橋梁與周邊住家安全疑慮，也同步恢復原有河川生態功能。

水利局長宋德仁說，過去每逢大雨居民便憂心護岸潰決，如今堤防更穩固，防洪能力提升，極端天氣已成常態，未來將持續優化區域排水系統、強化防洪設計。

水利局表示，災後同步進行設計及向中央爭取復建工程經費，今年2月經中央原則同意設計內容並挹注災害復建工程經費約1400萬元，2月3日辦理復建工程至汛期前4月底完成。