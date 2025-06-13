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北市民權東路「機車陷阱」 罰單從寬認定

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市民權東路右轉光復北路的地上標線，前年6月改成外側維持機慢車道，卻同時新增雙白線加上右轉專用車道，導致騎外側機車「誤入」右轉道。圖／議員李明賢提供
北市民權東路右轉光復北路的地上標線，前年6月改成外側維持機慢車道，卻同時新增雙白線加上右轉專用車道，導致騎外側機車「誤入」右轉道。圖／議員李明賢提供

北市民權東路右轉光復北路的地上標線，前年6月改成外側維持機慢車道，卻同時新增雙白線加上右轉專用車道，導致騎外側機車「誤入」右轉道被罰600至1800元，近2年有近千人受罰， 挨批「機車陷阱」。交工處雖已改善，卻僅1人申請撤銷罰單

北市交工處表示，該路段標線近日已重繪並取消外側車道右轉專用標示，若民眾有申訴撤銷罰單，也會提供說法與警察單位釐清，會通案建議從寬認定，全面清查全市是否有類似狀況。

北市議員李明賢接獲陳情，民權東路外側繪有機慢車標線，又同時繪雙白線和汽車右轉專用道標線，機車騎士因此被開單，直呼冤枉，質疑「這叫機車怎麼騎？這不是陷阱？什麼才是陷阱？」交工處前年6月調整民權東路與光復北路口標線，被依「占用外側專用車道」遭開罰單件數前年68張，去年647張、今年到4月底已有200張。

李明賢批評，右轉專用車道與機慢車標線並存，根本是「道路罰單陷阱」，相關作業流程顯然都很馬虎、甚至未按照圖施作。他認為市府應協助撤銷「誤入」右轉車道罰單。

北市交通警察大隊表示，員警開單都是依現場標誌標線取締，後續如果有受罰騎士申訴，會由裁決所決定；裁決所長蘇福智表示，如果被開單的騎士申訴，會函文交工處與交大，看是否撤銷罰單；交工處表示，對於該路段因標線遭罰，會通案建議從寬認定。

警察 罰單 機車騎士 北市

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