世壯運爭議 蔣萬安：全面檢視

台北市議會市政總質詢昨進入最後一天，質詢聚焦5月下旬閉幕的世壯運議題，包含App未審核就違約逕行上架、廠商遭調查仍得標問題等。蔣萬安回應，市府會全面檢視、深入調查，如果有任何違反合約、違法情事都會調查。

民進黨議員顏若芳質疑，接獲10多起的世壯運App故障記錄，包含無故登出、頻繁閃退到無法登入等，得標廠商多次驗收都不符規定被退回，最後竟直接違反契約逕行上架；北市府要盡速徹查、送交檢調，更不能支付廠商3百萬元的款項。

資訊局長趙式隆說，「他們一直送資料上來，可是始終認真檢視之後，都不讓他們通過。」目前300萬暫未付款；世壯運App使用者體驗不佳，可究責廠商履約因素者，將依約計罰，絕不寬貸，全力配合政風調查。

蔣萬安表示，一般都要驗收，該個案也要看和廠商簽約內容，請資訊局的政風室調查中。市府會全面檢視、深入調查，如果有任何違反合約、違法情事都會辦理。

民進黨議員林延鳳點出，某廠商已遭政風、司法偵辦，主管的體育局仍繼續讓該廠商得標「世壯運暖身系列活動訓練營」。體育局長游竹萍回應，該案有主動察覺也移送，目前是不起訴。

蔣萬安表示，請各局處研擬機制，廠商被政風調查，是否可再標其他案，若事先列黑名單，是否符合政府採購法。

昨質詢結束後，對於施政成績，蔣萬安結語指出，全國首創的「生生喝鮮奶」政策，培養孩子每周喝鮮奶的生活習慣，也從小扎根食農教育，用小的改變，支持台灣在地酪農產業的長遠發展。他也不忘提到輝達落腳北士科不只是對北市的肯定，更為青年、產業、城市未來種下希望的種子。

議長戴錫欽說，今年市政治理是相當具挑戰的一年，國際有美國總統川普對等關稅政策的反覆不定，還有AI浪潮可能帶來的正面及負面影響；國內則有大罷免的政治對立和中央刪減一般性補助款對市府財政的衝擊。施政要超前部署判斷機會和威脅，才能有效回應瞬息萬變的市政挑戰。