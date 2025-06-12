汐止區小學蓋光電球場遭鄰居抗議光害、高溫 家長會長聲援學校

新北市汐止區崇德國小興建光電球場，校旁大樓社區掛白布條抗議光電板干擾居民生活。家長會長趙燕玲發信給學生家長，希望充分尊重校方教育需求，讓教育回歸教育。崇德里長蘇宏杰說，問題出在學校未事先向鄰居說明施工位置、反光角度等工程內容。

崇德國小興建球場、停車場，屋頂安裝光電板的國有地，原為閒置的動植物檢疫站。前立委賴品妤任內和新北市議員張錦豪，促成做為崇德國小規畫第2校區，希望興建多功能演藝廳，供在地團體使用，地下停車場也可緩解居民停車需求。

教育局指出，興建演藝廳或對外營運設施須獲國有財產署同意，文化局評估交通位置易達性等條件，長期營運顯有難度，故不納入規畫。校方考量校園遮陽避雨空間有限，建造大型活動空間經費龐大，因此配合教育部「光電球場計畫」，興建光電球場和停車場。

教育局說，2023年9月啟動光電球場規畫作業時，有同步向在地崇德里辦公處說明，並提供公文給里長，當時也公布在里辦公處臉書，未接獲反對意見。

蘇宏杰表示，當年的時空是崇德停車場將蓋社會住宅，里民希望在第2校區設「中繼停車場」，轉貼公文只是告知里民，該處確定無法供里民停車。他支持學校興建球場，也支持光電政策，但學校應事前說明施工地點、反光角度等工程內容，並了解鄰居的意見。

去年12月20日工程開工，目前進度70%。毗鄰的觀止社區上月反應光電板造成光害和高溫，干擾居民生活。學校5月20日舉辦說明會，指光電板採斜度約3度向天空設置，並使用具吸收九成以上日照能力的低反射模組，距住宅區超過5公尺，符合中央法規。

這起事件引發地方民眾議論，蔡燕玲在「給家長的一封信」中說，第2校區教育空間，不是閒置公共用地，應以校方教育專業及學生需求為優先考量。家長會支持光電球場，因為能即刻回應學生的需求，同時具備未來彈性調整的空間。

教育局說，多數住戶理解學校推動光電設施的教育需求，但有部分住戶仍有疑慮，會督請學校持續與社區溝通。住戶若仍感到受光害影響，學校會要求廠商負擔檢測費用，確認光電板造成，將協助補助安裝隔熱紙或窗簾等改善方案。