北市永康商圈試辦徒步區逾8成滿意 蔣萬安盼暑假延長試辦

台北市政府自5月10日起試辦「永康街人本城市假日漫步區」，6月8日試辦結束，雖有部分民眾、商家反映影響生意跟通行，但根據北市府調查報告，有88%民眾支持舉辦徒步區。議員趙怡翔表示，盼對的事情希望市府要持續執行。市長蔣萬安允諾，正反意見都在持續彙整盤點，包括暑假延長試辦期。

趙怡翔指出，根據市府所做「永康街人本城市假日漫步區」問卷調查，獲得在地居民88％支持、店家68％支持、本國遊客92％支持、外國遊客94％支持，整體支持度達89％，過程中確實有正反意見，但他認為政策執行方向是對，市府必要協調、溝通都要繼續做下去，例如用通行證讓住戶仍可開車、騎車通行，希望明天繼續推。

趙怡翔說，日前在捷運中山站心中山線形公園辦活動交管2.5小時，舉辦封街活動，作為行人徒步區，但遭當地里長批評造成居民出入不便，政策窒礙難行，他認為，有正反意見都屬正常，市府必要的協調、溝通都要做。

蔣萬安說，試辦期間實際到場民眾、國內外觀光客也都給予肯定，市府也在持續彙整在地住戶、店家的意見，目前正彙整中將逐一盤點改進，希望未來能延長試辦，辦得更順利，包括暑假期間，讓試辦期間延長。

趙怡翔也建議，下周出發訪問法國巴黎，徒步區巴黎做得很好，也有可以參考政策點，包括彈性日期選擇，不同區域會以平時、每周日、夏日、特定日期作為徒步區間隔；以區為單位選定徒步地點。蔣萬安也允諾會盡量參考。