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北市獲頒「穆斯林婦女友善旅遊城市」 赴新加坡領獎

中央社／ 新加坡12日專電

穆斯林旅遊推廣公司新月評等今天在新加坡舉辦第4屆「2025清真旅遊獎」頒獎典禮，台北市獲2025年「穆斯林婦女友善旅遊目的地城市獎」；北市府由觀傳局主任秘書沈永華赴新加坡領獎，並拜訪觀光署駐新加坡辦事處，針對穆斯林觀光市場進行交流。

台北市觀光傳播局發布新聞稿表示，國際知名穆斯林旅遊推廣公司新月評等（CrescentRating）今天在新加坡舉辦第4屆「2025清真旅遊獎」頒獎典禮，台北市獲2025年「穆斯林婦女友善旅遊目的地城市獎」（Muslim Women-friendly City Destination of theYear）；同日萬事達卡－新月評等2025年全球穆斯林旅遊指數（GMTI）也正式公布，台灣名列全球非伊斯蘭合作組織旅遊目的地（non-OIC destnaitons）第4名，顯示北市努力營造多元、包容、安全的城市及推動穆斯林友善旅遊環境。

台北市長蔣萬安表示，北市繼2023年獲得「最有潛力穆斯林友善旅遊目的地城市獎-非伊斯蘭合作組織」後，今年再獲新月評等頒發「穆斯林婦女友善旅遊目的地城市獎」，不僅是國際對北市推動穆斯林友善環境努力及成果的肯定，更展現台北是一個多元、包容的城市，另根據英國Time Out雜誌2025年「全球最安全女性數位遊牧者的十大城市」，北市名列全球第一。

觀傳局長余祥說，觀傳局自108年起即推動「穆斯林友善景點暨旅宿輔導計畫」，累計至今已輔導近百家景點及旅館業者取得穆斯林友善認證，是全台穆斯林友善認證數量最多城市；此外，觀傳局拓展穆斯林旅遊市場，除了進行海外推廣，也於「臺北旅遊網」建置「穆斯林旅遊指南專區」，提供印尼語等多國語言，讓穆斯林旅客獲得第一手旅遊資訊。

觀傳局主任秘書沈永華赴新加坡出席清真旅遊獎頒獎典禮，拜訪交通部觀光署駐新加坡辦事處，針對穆斯林觀光市場進行交流；另為積極拓展星馬地區觀光市場，觀傳局預計今年7月底率領食宿遊購行等業者，前往吉隆坡及新加坡推廣台北觀光，並拜會當地業者及觀光組織。

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