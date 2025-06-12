新北雙溪上林荷花田盛開 民眾冒雨賞花別有風味
夏季來臨，百花齊放，新北市雙溪區著名的「上林荷花田」已進入花季高峰，佔地七公頃的荷花田近期陸續盛開，吸引眾多民眾冒雨前往賞花。荷花田內種植的荷花種類豐富，包括高莖的荷花、貼近水面的觀音蓮以及香氣四溢的香水蓮等，景致如畫，令人流連忘返。
即便今日飄著綿綿細雨，仍有不少遊客特地前來賞花，不僅體驗濕潤空氣中的清新芬芳，也感受到雨中賞花的另一番詩意。
雙溪區長劉盈良今日在上林里長簡德福的陪同下前往現場勘查花況，並親自向遊客介紹即將到來的「2025雙溪荷花季」活動，將於6月28日盛大登場，邀請民眾共襄盛舉。
雙溪區長劉盈良表示，每年荷花季都是雙溪區的重要盛事，感謝上林里長及在地居民的用心維護，讓荷花田年年綻放。今年我們也安排了多項活動，讓民眾不僅能賞花，也能認識在地文化與農特產品。
上林里長簡德福則說，今年的花況相當不錯，即使下雨也擋不住民眾賞花的熱情，希望大家能在雨中看見荷花的堅韌與美麗，這正是雙溪人的精神。
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