民進黨對赴陸雙標引議 新北藍議員批：只許綠官交流

兩岸關係議題近日成政壇焦點，新北市泛藍議員組成的新藍圖連線批評，民進黨政府在涉陸議題上的選擇性標準令人困惑，總統馬英九赴陸參加「海峽論壇」是淪為統戰樣板，前海基會董事長、民進黨創黨元老洪奇昌赴北京交流卻是「積極成果」，又或是民進黨立委沈伯洋父親被爆在中國經商，賴清德總統還大動作護航，都凸顯民進黨在兩岸議題雙重標準。

新北市議員陳偉杰表示，根據新華社報導，洪奇昌6月10日至12日以台灣產經建研社理事長身分，率台灣生技產業界人士前往北京，報導強調雙方就產業合作「取得積極交流成果」，但全程未說明是否與中共官員會晤。

但同時前總統馬英九準備參加「海峽論壇」，卻遭陸委會11日發出嚴正聲明，批評其「有失立場」、「配合中共政治操作」，並強調海峽論壇是中共統戰平台，警告馬英九不得成為對台統戰樣板，呼籲其應體察主流民意。

陳偉杰說，幾乎同時得出訪交流，卻得到完全不同的政治評斷。令人質疑民進黨的選擇標準是只有黨派嗎？呼籲政府應以一致標準檢視所有涉中行為，避免讓民眾對公共政策失去信任，陷入「只許綠官交流，不許藍營點燈」的荒謬情境。

新北市議員蔡淑君則指出，民進黨長期將不支持其政策的人貼上「中共同路人」、「紅色滲透者」標籤，卻對自家人士涉中經商、赴中交流不僅視若無睹，甚至高調護航，顯然已背離總統應有的中立立場與團結精神。

市議員江怡臻指出，馬英九去海峽論壇是統戰，洪奇昌去北京是合作，沈伯洋父親經商是清白，其他台商就是賣台，這種選擇性政治邏輯，真的令人困惑。

市議員白珮茹說，真正讓人民反感的，不是誰去中國，而是這個政府對人設立標準，對事卻選擇性解讀。這種作法不只是在打壓在野空間，也是在切割人民對兩岸政策的信任基礎，長遠來看只會讓國家陷入更深的對立與不信任。