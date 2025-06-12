蔣萬安批民進黨一直搞大罷免 綠議員反擊「戰狼小哥哥沒用」

國民黨主席朱立倫昨與桃園市長張善政見面，民進黨北市議員林延鳳今問市長蔣萬安，與朱見面是否要討論大罷免，結果蔣反酸民進黨一直搞大罷免，雙方愈講愈大聲，林延鳳最後要他不要卡到陰，「戰狼小哥哥的風格是沒有用。」

林延鳳今質詢蔣萬安，有要跟朱立倫見面？蔣回應，朱有跟他約時間，出國前碰面。林追問是討論如何因應大罷免的議題？蔣說，應該還是以各項市政為主，因為他還沒跟朱碰面，不知道需要討論什麼議題。

林延鳳一聽，質疑朱立倫不是桃園市長、新北市長，而是國民黨主席，卻來討論市政議題？蔣萬安表示，朱關心國民黨縣市首長各地執政狀況，林對此說法表示尊重，也好奇北市5名藍委是否也會一起碰面，蔣否認，點頭回應是與朱單獨碰面。

林延鳳再問，5名藍委、黨中央最近有無跟蔣萬安敲他從歐洲回來的時間，要去幫站台輔選？蔣說，都有陸續邀約，他們很多地方行程跟市政相關，都會安排他一起去。

她當場提醒蔣萬安，身為市長還是要嚴守行政中立的原則，不要讓市民覺得偏袒某一方，如果下半年6月至8月、罷免後第4階選戰，都在幫藍委站台輔選，恐造成反效果，會讓市民覺得他沒做好市長身分。

蔣萬安對此反擊，「我們也對中央施政有同樣的期許。」林延鳳說，中央施政當然是這樣，如果沒有藍白立委砍預算，現在也不用討論這麼多；蔣直言「沒有民進黨一直搞大罷免，也不會有我們時間如何分配的問題。」

雙方你一言我一句，現場氣氛愈來愈緊繃。林延鳳認為「罷免不是民進黨搞的」，蔣萬安這樣講要拿出證據，反問這些領銜人難道是民進黨的人嗎？反而都是國民黨工。蔣再度強調，同樣的要對中央有一樣的標準、一樣的期許。

林延鳳兩度要蔣萬安不要造謠，更頻酸他「戰狼小哥哥的風格是沒有用」，對他的形象沒有加分。蔣萬安不甘示弱回擊，要林延鳳問民進黨議員顏若芳有沒有幫忙收連署書、街頭宣講？也強調「我們很理性、很溫和地跟議員回應。」