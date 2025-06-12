新北萬里區公所攜手民間 關懷300戶弱勢家庭

為落實照顧弱勢、關懷在地身心障礙者，萬里區公所針對領有身心障礙者生活補助之民眾，舉辦「六一○ 一路有你」愛心物資發放活動，致贈民生物資，期望在物價波動、生活壓力加劇的環境下，減輕弱勢家庭的經濟負擔，傳遞社會溫暖，約有300戶家庭受益。

萬里區代理區長許明富說，這次的捐贈上還特別將日前好日子愛心大平台對善心團體的表揚照片洗出來送給善心團體，希望透過捐贈活動上的感謝，讓受幫助的民眾感受到善心團體的無私奉獻，也希望能夠將善心感染更多的人，讓更多的企業一起來做愛心。

萬里區公所攜手新北市扶弱公益協會、彰化縣泓德慈善會、三芝懷恩聖地、宇錡建設股份有限公司、福座開發、汐止善琴慈惠堂及財團法人慶福社會福利慈善事業基金會，發放涼感衣、蘋果、米、油、鹽、罐頭、麵條等生活必需品，將愛心送達、無距離的溫暖行動。

萬里區代理區長許明富指出，公所致力於照顧弱勢族群的基本生活，透過這次捐贈活動，不僅傳遞了實質幫助，也展現了社會正向力量，讓「送暖」不只是口號，更是行動的展現。也希望透過物資捐贈，讓受助者感受到社會的關懷與支持，也鼓勵社會大眾一同響應公益行動。