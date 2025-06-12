沖一杯好咖啡 新北汐止湖興里學員體驗手沖樂趣

喝咖啡人口越來越多，在新開幕的汐止區湖興市民活動中心，開辦的手沖咖啡課程，就吸引不少人參加，從認識器具再到自己手沖，當天身為學姊的議員周雅玲一樣當起了小老師，從磨豆、手沖咖啡，都耐心的指導新學員，以咖啡會友。

下午時光，湖興市民活動中心裡好悠哉，學員們正在學，自己怎麼沖泡一杯好咖啡，在伯爵社區的咖啡班開課，學員專心聽講，老師示範一次，大家圍在一起聽的好認真，這一堂教的是手沖咖啡，喝過咖啡卻沒自己動手的學員們，這次報名來體驗沖咖啡，當天身為學姊的議員周雅玲也來幫忙，等學員們回到位子開始沖咖啡時，從旁協助，緊盯每個步驟，因為畢竟是剛學手沖，難免手忙腳亂，互動有趣。

湖興里長郭書成指出，活動中心這次上的是candy老師的咖啡課，自己是在一旁辦公，很幸運的有聽到一些有趣的課程，也喝到超級好喝的咖啡，而且學員們上課都很有興趣，不但可以學習到東西，也能回家自己泡一杯好咖啡喝。

咖啡班學員說，有時間又離家近，就想說報名學習，老師教的很用心，從器具介紹開始，以前都沒有碰過，都只有喝三合一跟濾掛包，現在跟著老師學，走進手沖的樂趣，第一次學，收獲很多，像是知道濾杯有那些造型，還有水流速慢或快，會影響咖啡口味等等。

新北市議員周雅玲表示，這兩天議會總質詢完之後，就跟著咖啡candy老師走透透，很開心在上個月開幕的湖興市民活動中心，老師第一時間也在伯爵社區這裡加開了咖啡課程，這次是第二堂課，上午總質詢後，來到這裡和大家一起學習認識，有candy老師在這裡開課，嘉惠社區很多，有活動中心新的點，可以辦更多的課程，讓居民、社團參加。

咖啡老師唐芯提到，在伯爵社區湖興市民活動中心開辦的咖啡教學diy，大家上課都非常開心，這次上的是初階課，教導怎麼沖煮一杯好的咖啡，現在沖咖啡很普遍，就是以咖啡會友，有空有時間，都可以報名參加湖興里咖啡課程。