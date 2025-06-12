平溪天燈一個月放五萬盞亂象叢生 侯友宜也看不下去

平溪天燈是地方重要文化活動，但帶來的髒亂、汙染，讓地方相當困擾。新北市議員林裔綺今在議會總質詢指出，平溪一個月平均要施放5萬盞，回收數趕不上墜落數，詢問侯友宜管理策略，自治條例何時有機會通過？侯友宜答詢直言，天燈亂象「真的看不下去」，除力拚自治條例過關，並搭配各項管理措施，更要有罰則，讓文化與環境永續。

林裔綺說，天燈是平溪地區重要文化，但衍生垃圾問題是地方的痛，先前有美國志工撿了362公斤天燈垃圾數量驚人，她指出，保守預估平溪地區每個月至少施放5萬盞天燈，一年超過60萬盞，回收的數量，根本趕不上墜落的數量，對山林是非常嚴重的汙染「這是非常嚴肅的問題」。

林裔綺指出，十分國小學生為了保護家鄉，研發改良式環保天燈榮獲經濟部新型專利，更將回收來的天燈紙，製成再生紙再做成小卡販售，「連小學生都這麼努力，市府更應該加把勁」。

侯友宜表示，「新北市天燈永續發展自治條例」是他非常在意的優先法案，他上周去平溪雙溪走一圈，不管是早上還是晚上都在放天燈，讓他覺得「有點生氣」，也是很多平溪的人痛。

侯友宜說，法案進度他會緊盯，也請議會法規會多幫忙，看能不能趕快先痛過，不僅使用者付費，增加保險，也有賠償機制「我任內要通過」。

侯友宜說，目前光靠清潔隊力有不及，很多地方靠志工也做不到，自治條例看是要「以價制量」還是如何，能滿足施放天燈的效果，也能減少汙染，初期可以透過專案方式執行，之後回歸公所管理，「天燈一定要有罰則」。

侯友宜也說，環保天燈一定是未來推動方向，也非常感謝學生們的努力。林裔綺說，市府可以協助媒合廠商大量生產環保天燈，或相關活動可以使用天燈再生紙，讓文化與環境都能夠永續經營下去。

新北市經發局表示，天燈自治條例規畫下個會期排審，並預計於明年上半年前通過。