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新北雙語課程遭質疑是六都後段班 侯友宜駁斥

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席議會總質詢。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席議會總質詢。記者江婉儀／攝影

新北推動國際教育課程，但民代指出，新北實際成效有限，僅有16國33名交換生赴新北就學，雙語課程及師資是六都後段班。市長侯友宜表示，議員所舉資料應不對。教育局表示，截至113學年度統計，雙語課程學校達257所，已逾全市8成。

陳乃瑜今天在總質詢時提出，新北市雖訂定「國際教育白皮書」，喊出2030年「校校有雙語課程、交換生、姊妹校」的願景，但實際成效卻相當有限，僅有16國33名交換生赴新北就學，國中小的國際姊妹校雖達286間，然而雙語教育課程與專業師資仍為六都後段班。

陳乃瑜指出，截至112學年度六都雙語課程統計資料，北市有107所國小、60所國中有雙語課程，桃園是175所國小、57所國中，台中是181所國小、42所國中，台南211所國小、63所國中，高雄是237所國小、80所國中，新北則是138所國小及62所國中。

侯友宜表示，新北學生人數很多，每年都不一樣，議員提出的數字應該不對，國、高中應該將近8成。教育局補充，新北雙語課程學校從108學年度63所，至113學年度達257所，已逾全市8成。雙語師資跳躍性成長，6年來雙語師資人數成長5倍、外籍教師人數成長2.8倍。

教育局表示，新北市訂定「新北市國際教育白皮書」，以「在地國際化」為核心，透過與英語系國家的雙聯學制、合作備忘錄（MOU）簽署、外師資源佈建等多元機制，全面推動國際教育。國際姊妹校數近六年數量成長2.2倍，布局五大洲：截至今年，新北市已有91校與全球24國268校締結姊妹校。

陳乃瑜 教育局

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