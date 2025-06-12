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環保與關懷並進 新北貢寮福隆里環保共餐共築友善社區

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮福隆里黃金資收結合長者共餐，打造共融友善的生活環境。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮福隆里黃金資收結合長者共餐，打造共融友善的生活環境。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮福隆里今（12）日舉行每週一次的「黃金資收日」，由社區志工攜手參與回收分類工作，並於活動結束後舉辦社區共餐，讓長輩們在溫馨的氛圍中共享健康餐點、交流生活點滴，形成社區關懷與環保並進的良好典範。

活動當日，里內志工們一早便開始協助資源回收分類工作，不分你我、分工合作，展現高度的社區參與精神。結束後，社區共餐準時開桌，由具多年辦桌經驗的在地媽媽擔任主廚，用心準備營養均衡的餐食，讓長者們吃得開心、吃得健康。

共餐志工表示，雖然每週準備餐點需耗費不少時間與心力，但看到長者們開懷的笑容，就覺得一切付出都很值得。希望透過這樣的活動，讓長者有個可以聚會、彼此照應的機會，也讓環保的觀念落實在日常生活中。

貢寮區長柯建輝也特地到場與長者一同用餐，並表示，福隆里的黃金資收日結合資源回收與長者共餐，打造出社區照顧的新模式，不僅提升環保意識，也加強了鄰里情感。區公所會持續支持類似活動，鼓勵更多社區響應，打造共融友善的生活環境。

福隆里「黃金資收日」每週舉辦一次，已逐漸成為當地居民期待的例行活動，透過資源分類與共餐，不僅達到環境保護的目的，也促進了長輩的社交互動與身心健康，展現社區自助、互助的精神。

黃金 貢寮 福隆

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