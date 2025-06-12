綠議員質疑願景工程變「怨」景 侯友宜：達成率高

民進黨議員多人聯合質詢，質疑新北市長侯友宜2022年時提出「2030願景工程」，是願景變怨景；侯友宜表示，願景工程達成率9成3，議員所講的不是事實。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員卓冠廷、陳乃瑜、黃淑君、林銘仁、李宇翔、陳啟能及山田摩衣等人進行聯合質詢。最後還高喊「沒有願景 只有民怨」的口號。

卓冠廷表示，侯友宜的2030願景工程要有預算才能做，是否認同用訴願或追加預算來解決中央減少一般性補助的問題。侯友宜表示，只要行得通，不管哪一種方法都可以，只要趕快把新台幣30億元的一般性補助款給新北，勿在此糾結太深。

陳乃瑜指出，願景工程裡的「新美學」皆未兌現，願景工程變成「怨」景，從地方文化保存到藝文展演空間全數跳票。過去承諾結合捷運與在地文化的政見毫無落實，環狀線十四張站不見斯馨祠文化元素。新店瑠公圳蔡宅即將被迫拆除，市府應啟動文資審查、協助保存。

黃淑君表示，侯友宜過去提出「2030願景工程」，並多次在媒體前表示已經達成93%，但實際進度令人堪憂，要求侯友宜在剩餘任期內應積極檢討。

侯友宜表示，願景工程達成率9成3，捷運站裡融入很多意象，有結合生態，而十四張站公園也有教育文化的內涵。很多事情並非議員所說的，講的都不是事實，新北市最少有幾十座展演空間。

捷運局表示，環狀線十四張站1樓廣場除設置歷史燈箱，介紹十四張站周邊歷史文化，包含斯馨祠、劉氏家廟、啟文堂等過往歷史古厝，並以斯馨祠古厝意象及閩南建築紅磚槳砌設計概念，設置休憩空間，可作為旅客休息時使用。

捷運局表示，安坑輕軌車站設置導引圖，其中包含車站站體範圍、各出入口位置、站體周邊約1.2公里範圍內街道及重要建物、景點、轉乘設施等相關位置，如國家人權博物館、歷史公園、胡璉故居等，方便欲前往旅客方向依循。

文化局也針對瑠公圳蔡宅相關「瑠公圳新店圳頭水岸地景」案表示，日前已邀集文資審議委員、提報人及相關單位進行現地會勘，並召開審查會審慎討論。

文化局表示，文資委員認為其主軸未能符合文化景觀的概念，該範圍標的與涵蓋元素無法形構完整的系統，相關文化資產價值未達法定登錄為文化景觀基準，故決議不列冊追蹤 。