新北石門農場復育生態 區長帶頭種台灣原生水草
中華民國山海嶼田永續發展協會攜手石門出磺口農場復育生態，在石門區公所與核一廠的補助之下開啟了生態復育計畫。規劃要在農場的田區裡放水復育原生魚以及原生水草，首先在區長與區公所主管們的響應下，一起先行種下了台灣萍蓬草，打造讓原生魚可以好好棲息的棲地。
中華民國山海嶼田永續發展協會理事長余英宗說，有很多的生態都因為水梯田的休耕而消失或是面臨瀕危的危機，這次也特別感謝石門區公所與核一廠的補助，讓水梯田生態有復育的可能，也感謝區長帶頭來實踐復育的行動。
在種植復育原生水草之前，由中華民國山海嶼田永續發展協會理事長余英宗先為區長及公所主管們介紹農場生態以及即將要復育的生態內容，其中有不少的水草都面臨瀕危，期待透過持續不斷的復育計畫能夠讓山中的原生生態都長回來。
石門區長吳家兆表示，這次帶領各課室主管來著手復育，同場次還有來自石門實中的學生也共同參與，希望讓水梯田生態復育，也希望不論是原生魚或是原生水草的復育生態計畫都能是產官學一起來進行，讓生態復育不分領域，人人都是生態復育最有力的推手與實踐者。
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