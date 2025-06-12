北市永康街假日漫步區試辦期滿 蔣萬安盼延長辦理

台北市永康街假日漫步區試辦期滿，議員趙怡翔表示，依據市府調查，整體支持度達89%，應可繼續推動。市長蔣萬安說，正著手盤點各界建議並改進，希望延長辦理。

蔣萬安力推將永康商圈打造為徒步區，自5月10日起試辦為期1個月的「永康街人本城市假日漫步區」，每週末下午2時至晚間8時，車輛除非持有通行證，否則禁止進入。

試辦期滿後，民進黨台北市議員王閔生說，交通局與民眾的座談會上，幾乎都是反對意見，甚至有居民連署表達不滿，呼籲市府慎重考慮地方意見。

不過，民進黨台北市議員趙怡翔今天在市政總質詢上指出，依據市府調查，絕大多數民眾支持永康街成為徒步區，居民、本國遊客及店家的支持度分別為88%、92%及68%，整體支持度達89%，鼓勵市府繼續做對的事情。

蔣萬安說，不只是數據，試辦期間實際到場的民眾、國內外觀光客也都給予肯定，當然在地居民及店家有提出許多建議，目前正在彙整中，將逐一盤點改進，希望未來能延長試辦，辦得更順利。

市政總質詢結束後，台北市議會議長戴錫欽表示，在此期間議員總計提出254項質詢議題，包含2025世界壯年運動會辦理檢討、輝達進駐進度及北投士林科技園區未來發展規劃、中央刪減一般性補助款影響等。

戴錫欽說，今年對市政治理來講是相當具挑戰的一年，市府施政勢必要增加彈性及應變速度，才能有效回應瞬息萬變的挑戰，但除了大環境的衝擊，當然也有好消息，期許市府全力協助輝達進駐北士科，讓台北市成為全台甚至全世界的AI科技產業領頭羊。

蔣萬安表示，今年宣布廢除公館圓環、拓寬師大路人行道，並在永康商圈及心中山商圈試辦人本城市假日漫步區，目的就是要提升市民及用路人的道路安全，強化「安全之都」的深厚基礎。

他說，上個月落幕的2025雙北世壯運則讓台北在國際體壇與賽會交流上邁向嶄新的里程碑，擦亮「運動之都」的招牌；在「未來之都」方面，輝達落腳北士科更是為青年、產業、城市的未來種下希望的種子，培育屬於台北的創新動能與技術底蘊。

蔣萬安表示，感謝大會這個會期針對市府團隊提出許多寶貴建言與指教，將逐項檢討、積極回應市民的期待，也感謝市府團隊競競業業、使命必達的精神，前方的道路仍充滿挑戰，唯有全力以赴才能不斷進步。