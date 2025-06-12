基金會邀500組警家庭免費看棒球 員警敲碗合照小龍女

6月15日警察節將至，頂新和德文教基金會為向警察人員致敬，訂於6月17日邀請500組員警家庭，免費入場觀看職棒味全龍在天母棒球場的主場賽事，對此有員警表示，今年警察節較往年特別，不僅政府宣布警察機關及警校放假，還有球賽可看。

頂新和德基金會表示，該會長年推動各級棒球運動發展，打造棒球經濟生態圈，為更多家庭帶來健康休閒並創造更多就業機會；今年結合基金會「接棒未來」公益計畫，在警察節後第一個味全龍主場賽事，邀請500組警察人員家庭到天母棒球場，觀看味全龍隊與樂天桃猿隊比賽。

全台警務人員6月17日下午5時至7時30分到天母棒球場4號售票口，由警員本人出示警察服務證並加入味全龍官方LINE好友，即可兌換門票攜眷入場，每人最多可領4張門票，數量有限、贈完為止，不接受重複兌換或指定座位。