基金會邀500組警家庭免費看棒球 員警敲碗合照小龍女
6月15日警察節將至，頂新和德文教基金會為向警察人員致敬，訂於6月17日邀請500組員警家庭，免費入場觀看職棒味全龍在天母棒球場的主場賽事，對此有員警表示，今年警察節較往年特別，不僅政府宣布警察機關及警校放假，還有球賽可看。
頂新和德基金會表示，該會長年推動各級棒球運動發展，打造棒球經濟生態圈，為更多家庭帶來健康休閒並創造更多就業機會；今年結合基金會「接棒未來」公益計畫，在警察節後第一個味全龍主場賽事，邀請500組警察人員家庭到天母棒球場，觀看味全龍隊與樂天桃猿隊比賽。
全台警務人員6月17日下午5時至7時30分到天母棒球場4號售票口，由警員本人出示警察服務證並加入味全龍官方LINE好友，即可兌換門票攜眷入場，每人最多可領4張門票，數量有限、贈完為止，不接受重複兌換或指定座位。
對此，有員警表示，今年警察節「蠻特別的」不僅行政院宣布警察節警察機關及警校放假，還有免費球賽可看，難得能與家人共度家庭時光，當天若剛好有排假，應該都會想參加活動；也有長期關注職棒的員警興奮表示，想與味全龍隊啦啦隊「小龍女」們合照留念。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言