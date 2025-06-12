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北市議會市政總質詢今結束 蔣萬安結語強調這「12字」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右）下午出席結束市政總質詢後，向台北市議長戴錫欽（左）握手致意，並交談超過十分鐘。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（右）下午出席結束市政總質詢後，向台北市議長戴錫欽（左）握手致意，並交談超過十分鐘。記者蘇健忠／攝影

今天是台北市議會總質詢的最後一天，質詢結束，蔣萬安在結語中指出，再次感謝大會這個會期針對市府團隊提出了許多寶貴建言與指教，會「逐項檢討，積極回應市民期待」。

對於施政成績，蔣萬安指出，根據英國牛津經濟研究院最新公布的「2025全球城市指數」，台北市比去年更為進步，特別是在「生活品質」與「城市治理」2項指標上「我們超越了榜首紐約」另外，全國首創的「生生喝鮮奶」政策，培養孩子每周喝鮮奶的生活習慣，也從小扎根食農教育，用小的改變，支持台灣在地酪農產業的長遠發展。

蔣萬安也不忘提到輝達落腳北士科，他說，這不只是對台北市的肯定，更是為青年、產業、城市的未來種下希望的種子，培育屬於台北的創新動能與技術底蘊，用行動與實力展現台北作為亞洲AI創新城市的發展前景與量能，讓台北成為全台灣、全亞洲，更是全球AI的powerhouse

議長戴錫欽在結語中也提到北士科和英國牛津經濟研究院最新公布的「2025全球城市指數」顯示台北市和國際城市相較，不僅有相當的競爭力，而且持續進步中，台北市是臺灣城市治理的指標性招牌，要給予市府團隊及公務人員最大的肯定，也期許在現有的基礎上精進施政，獲取市民有感認同。

戴錫欽也說，今年對市政治理來講是相當具挑戰的一年，國際環境上有美國總統川普對等關稅政策的反覆不定，還有國際上一波波的AI浪潮對於公共治理及市場機制可能帶來的正面及負面影響；在國內則有大罷免的政治對立和中央刪減一般性補助款對市府財政的衝擊。

戴錫欽表示，面對這些國內外的因素，市府施政勢必要更多面向深入評估以茲因應。更要以超前部署的眼光，判斷機會和威脅，增加施政彈性及應變速度，才能有效回應瞬息萬變的市政挑戰。

蔣萬安 戴錫欽 北市

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