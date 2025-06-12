世壯運落幕話題未歇！議員爆APP未審就上架 蔣萬安：全面調查依法辦理

台北市長蔣萬安今出席總質詢，綠營議員針對5月下旬閉幕的雙北世壯運質詢，包含APP未審核就逕行上架、智慧手表標案有陸製品等。蔣萬安回應，市府會全面檢視、深入調查，如果有任何違反合約、違法情事都會來辦理。

民進黨市議員顏若芳表示，接獲10多起的世壯運APP故障記錄，包含無故登出、頻繁閃退到無法登入等，造成台北市的國際聲譽受損，經查APP契約明訂要完成四大驗收條件才能上架，不料得標廠商「哈瑪星科技公司」多次驗收都不符規定被退回，最後竟直接違反契約逕行上架。

她批評，這類「小標案畫大餅」又縱放驗收的模式，相當容易成為弊案溫床，「是誰下決定沒有驗收就讓他上架？」北市府要盡速徹查、送交檢調，更不能支付廠商3百萬元的款項。

台北市資訊局長趙式隆說，APP還沒有驗收完成就上架，「他們（哈瑪星）一直送資料上來，可是始終認真檢視之後，都不讓他們通過。」他也說，案子相關決策是世壯運資通處，為資訊局副局長高永煌擔任處長，他並非成員；目前3百萬尚未付款。

蔣萬安表示，一般都要驗收，該個案也要看和廠商簽約內容，確實如果有疑慮會調查，資訊局也已了解，並請資訊局的政風室在進行調查，目前調查當中。市府會全面檢視、深入調查，如果有任何違反合約、違法情事都會辦理。

另一方面，民進黨議員林延鳳關切，世壯運智慧手表標案有陸製品，市府6月5日前驗收、付款的進度；不只智慧手表標案，客服中心標案在執行過程中也有狀況，她要求政風處應介入調查，不要僅驗收而已。同時，也點出某廠商已遭政風、司法偵辦，主管機關的體育局仍繼續讓該廠商得標「世壯運暖身系列活動訓練營」。

體育局長游竹萍說，廠商還沒提供資料，所以還沒驗收、付錢，市府會依契約嚴格執行。所有驗收程序，政風都在其中。蔣萬安表示，一定依約要求廠商提供相關資料，若沒完成驗收或沒完成履約應有的責任，就追究責任。