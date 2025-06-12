板橋海砂屋 富豪社區拆除啟動

照片取自新北市政府

歷經多年的奔走與等待，新北市政府專案輔導的板橋「富豪社區」海砂屋都市更新案，在11日舉行拆除祈福儀式，象徵這片曾飽受安全疑慮的海砂社區，將告別過往、邁向嶄新的生活。

新北市都更處表示，「富豪社區」位於板橋區中山路二段，基地面積達3,457平方公尺，原為5層樓鋼筋混凝土建物，屋齡逾30年，共有68戶住家。自108年被鑑定為海砂屋，甚至出現房屋傾斜、樓板剝落等情況，重建的急迫性日益凸顯。如今，在市府輔導及住戶團結合作的努力下，這片海砂社區即迎來全新風貌，在113年5月8日核定發布實施，未來將新建3棟地上15至19層、地下4層的住商混合大樓，總戶數達206戶，預計118年底完工。

新北市都市更新處康佑寧處長表示，新北市府致力於協助、輔導海砂屋重建，富豪社區都更案是市府與民間攜手合作的成果，因住戶長期以來展現出高度凝聚力與決心，近9成住戶達成自力更新共識，並在都更推動師及推動辦公室的協助下，成功媒合中山路4戶店面納入更新範圍，進一步擴大整合規模，符合都更二箭申請資格，並由新北市長侯友宜親自頒發資格函，讓基準容積從300%提升至345%，並回饋237坪作日間照顧公共托老中心，未來得讓家人在社區裡慢慢變老。

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