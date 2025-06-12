曬書節佛光山台北道場開幕 6/11-6/23歷史人文好書全面78折

照片為記者拍攝

由佛光山文化院台北辦公室主辦的年度閱讀盛事「曬書節」，11日於佛光山台北道場5樓開展，並邀請佛光山人間大學台北分校古箏樂團演出，以「穿越書中書」為主題，透過音樂穿梭古今，結合書香與樂韻，為活動掀起首波高潮。

古箏樂團由顏秀蓮、許甘芳、李昀蓁擔綱演出，黃熒熒老師策畫並親自指導。團員皆為人間大學古箏班學生，長年累積的研習與演出經驗，讓現場樂音流轉書頁意境，營造出閱讀與品藝並存的沉浸式氛圍。演出曲目橫跨傳統與現代，包括《佛光山之歌》、《前世今生》、《玫瑰玫瑰我愛你》、《祝你幸福》等共九首作品，歷時40分鐘，深受現場觀眾好評。

佛光山文化院院長依空法師表示，「曬書節」不僅是書展，更是透過文化重啟心靈的契機。現代人少有靜心閱讀的習慣，「曬書」一詞蘊含讓書接受陽光、也讓人的觀念與心靈接受古人智慧洗滌的意涵。他也引用朱熹詩〈觀書有感〉作結，鼓勵大眾透過閱讀汲取知識與創新思維，如半畝方塘映照天地，唯有活水不斷注入，方能長久清明。

開幕當日也見到書迷熱烈響應，其中《故事戰國：縱橫200年，帝國來臨前的權力賽局》成為最暢銷新書。該書以幽默風趣的筆觸，從政治、軍事、地理、經濟到文化層面全面解析戰國亂局，引發不少歷史迷共鳴。台灣藝術大學廣播電視系教授賴祥蔚的著作《穿越臺灣趣歷史》也受到矚目，以深入調查與生動筆法重構台灣歷史，讓讀者彷彿經歷一場穿越之旅。人間福報社社長暨新聞記者公會理事長妙熙法師、文化大學新聞系教授暨中華傳播管理學會理事長莊伯仲都當場購買了幾套，並請作者簽名。

策展人、《人間福報》行銷企畫部經理戴曉楓介紹，今年是台北辦公室舉辦的第二屆曬書節，活動時間從6月11日持續至6月23日，每日上午10點至晚間6點開放參觀。主題設定為「穿越書中書」，引導讀者透過閱讀重返各個時代與文明。展區涵蓋從春秋戰國、三國、唐宋元明清到古埃及與古羅馬等不同歷史階段，鼓勵大眾「躺著讀歷史」真好，培養閱讀樂趣與文化深度。

佛光山文化院持續推廣閱讀風氣，今年曬書節雲集時報、聯經、木馬、讀書共和國等知名出版社，精選近300種書籍，涵蓋歷史、哲學、文學與文化等多元領域，也有童書，全場更推出78折優惠。現場提供許多座位，方便舒適。書展地點佛光山台北道場五樓展場，從松山車站、松山捷運站出站走路不到1分鐘就到，再搭乘電梯，交通便利，書展旁還有茶憩地點，非常適合親子共遊。

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