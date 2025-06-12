北海岸超人氣海洋體驗6/12中午開放報名

照片取自新北市政府

「三萬金文旅」北海岸最夯的海洋文化體驗活動夏季再度登場，新北市政府文化局今年暑假再次結合金山蹦火、萬里牽罟、魚路古道、三芝石滬，帶領大家走進北海岸，感受漁村歷史與海洋文化的深厚底蘊。

新北市政府文化局表示，文化局今年再度結合海洋委員會資源，擴大「金山蹦火仔」和「三芝石滬活動」規模，將新北的北海岸文化永續發展及青春山海線形象展示於大眾眼前。此外，針對蹦火永續友善及船員傳習，辦理分階段的三年漁法技術傳承計畫，今年以航海知識與蹦火操作指導，計畫性培訓船員取得船員證，活化金山蹦火仔技術，兼顧文化保存與產業活化目標。

文化局表示，6/28(六)、7/19(六)「金山蹦火漁村體驗」，結合金山蹦火、萬里牽罟、魚路古道等在地文化，邀民眾腳踏萬里浪、走讀老漁村。7/4(五)、7/18(五)更首度推出「夜賞蹦火船」限定場，將從磺港搭乘觀光船出海，近距離欣賞火長點燃磺石火炬，火光閃耀照亮海面，吸引成群青鱗魚躍出海面，站在觀光船上，一睹傳統漁業在夜空下的風采。

沿著金山深入三芝地區海岸線，分布新庄里和後厝里的潮間帶秘境，隨潮汐起落吸引海中生物聚居於此，也呈現先人與海共生、友善漁法的生活智慧。文化局今年擴大辦理「三芝『守滬人』石滬修復交流活動」，活動將於7/5(六)、7/26(六)於後厝里與7/12(六)、8/9(六)於新庄里進行，由在地里長與石滬專家帶領大家手把手修復百年石滬，致敬先人智慧與歷史印記。

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