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桃園老牌營造廠營運陷困境 北市3工程停工

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市建築管理工程處網站

近日，登記於桃園市的營造公司——高田營造股份有限公司同時停工多件工程，經查該公司自行宣布全國10處停工工地中，計有3案位於臺北市內，均位於中山區，其中1案已完成主體結構，另2案分別施工至6樓版及地下1樓版，均未逾施工期限。

建管處表示，已連繫轄內各案起造人（業主）及高田營造，在未變更承造人前，高田營造仍為各案法定承造人，應依建築法第63條規定，負起工地安全維護責任，確保公共安全無虞。

建管處表示，依《建築法》第63條明定，承造人在施工期間（含停工狀態）應隨時監督工程安全，包括工地圍籬、擋土設施、施工架等臨時構造物之穩固性，並防範墜落、倒塌或土石崩塌等風險。若因安全管理疏失導致鄰損或公安事故，承造人將依法負起賠償及行政責任，最重可處新臺幣9萬元罰鍰並勒令停工。

建管處強調，已主動聯繫高田營造了解停工原因及後續處置，並將派員加強巡查該公司於北市轄內工程，若發現安全措施不足，將立即要求改善。

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