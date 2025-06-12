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淡水南瓜展售會周末登場 來看巨無霸南瓜、闖關拿好禮

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
6月14日、15日將於淡水捷運站後方的金色水岸舉辦南瓜展售會，圖為資料照片。圖／新北市農業局提供
6月14日、15日將於淡水捷運站後方的金色水岸舉辦南瓜展售會，圖為資料照片。圖／新北市農業局提供

正值淡水南瓜產季，新北市淡水區農會將於14、15日，於淡水捷運站後方的金色水岸舉辦南瓜展售會，現場將展示今年全國大南瓜比賽各組別的優勝南瓜。

新北市農業局表示，現場將展示來自全台各地優勝南瓜，包含壯觀的「重量組」大南瓜，用創意為南瓜進行加工裝飾的「創意組」南瓜，外觀、重量、色澤兼具的「品質組」以及好看又好吃「食用品質組」優勝南瓜，現場也設有繽紛南瓜牆，供民眾打卡拍照。

除了看南瓜，現場也能買到淡水新鮮南瓜及加工商品跟全國各地優質農漁產品，如三峽農會的茶葉、蜂蜜、汐止農會將開著農產品胖卡車來到現場、新竹北埔鄉農會的東方美人茶、米食產品，於單一攤位消費滿300元將能獲得南瓜主題明信片及南瓜彩繪體驗券。

此外還有豐富多元的活動，像南瓜穀物棒、南瓜冰沙試吃；南瓜闖關抽好禮活動，成功闖關能抽淡水農會南瓜加工產品。免費南瓜圓、南瓜甜筒DIY體驗，讓民眾有機會品嚐親手製作美味南瓜料理；在地青農許元耀、盧苡甄、張哲岳則帶來青農講座，分享有機、農場經營經驗。

淡水農會理事長呂鈞鴻表示，農會開辦全國大南瓜比賽以來，透過比賽農友可以進行技術交流，分享栗子南瓜栽培管理技術，進而提升南瓜品質，南瓜甜度平均可達12-13度，最高甚至達到18度，每年一到產季都被熱烈訂購，農會也針對南瓜開發了眾多商品，今年推出南瓜的加工新品「南瓜穀物棒」，剛上市就深受消費者青睞，農會各項南瓜加工品在展售會都有販售。

現場將展示創意組南瓜，圖為資料照。圖／新北市農業局提供
現場將展示創意組南瓜，圖為資料照。圖／新北市農業局提供

農會 淡水 南瓜

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