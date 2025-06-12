淡水南瓜展售會周末登場 來看巨無霸南瓜、闖關拿好禮

正值淡水南瓜產季，新北市淡水區農會將於14、15日，於淡水捷運站後方的金色水岸舉辦南瓜展售會，現場將展示今年全國大南瓜比賽各組別的優勝南瓜。

新北市農業局表示，現場將展示來自全台各地優勝南瓜，包含壯觀的「重量組」大南瓜，用創意為南瓜進行加工裝飾的「創意組」南瓜，外觀、重量、色澤兼具的「品質組」以及好看又好吃「食用品質組」優勝南瓜，現場也設有繽紛南瓜牆，供民眾打卡拍照。

除了看南瓜，現場也能買到淡水新鮮南瓜及加工商品跟全國各地優質農漁產品，如三峽農會的茶葉、蜂蜜、汐止農會將開著農產品胖卡車來到現場、新竹北埔鄉農會的東方美人茶、米食產品，於單一攤位消費滿300元將能獲得南瓜主題明信片及南瓜彩繪體驗券。

此外還有豐富多元的活動，像南瓜穀物棒、南瓜冰沙試吃；南瓜闖關抽好禮活動，成功闖關能抽淡水農會南瓜加工產品。免費南瓜圓、南瓜甜筒DIY體驗，讓民眾有機會品嚐親手製作美味南瓜料理；在地青農許元耀、盧苡甄、張哲岳則帶來青農講座，分享有機、農場經營經驗。