新北議員促家暴性侵被害人補助擴至性騷 侯友宜允評估

新北市府提供家庭暴力及性侵害被害人相關補助，新北市議員黃淑君今天議會總質詢，希望新北市府能將補助對象擴大到性騷擾、兒童少年性剝削被害人，對第一線保護更落實。新北市長侯友宜表示，會請社會局研議擴大的方式與量能。

黃淑君說，新北市補助對象為遭受家庭暴力、性侵害被害人，主要補助驗傷醫療、心理復健、訴訟、律師、緊急生活、就學就托、獨立生活與庇護安置等費用。

黃淑君指出，桃園市除了家暴、性侵害，就包含性騷擾及跟蹤騷擾被害人，雲林縣、嘉義市也有遭受兒童及少年性剝削、性騷擾被害者，彰化還有人口販運防制法的被害人，相比來說，新北保障範圍實在是太少。

黃淑君也指出，相關申請文件應該簡化，否則要被害人拿出全家所得及財產證明文件，實在有其困難，尤其在面對家暴、婚內性侵、子女校園性平等案件，要他們怎麼取得？

侯友宜表示，這個建議很好，他會請社會局研議，有無擴大的方式與能量。

對於申請文件部分，社會局長李美珍說，實務工作中，都會立即介入處理，事後才會去查財政，如果不符合資格，也會媒合資源協助。

另外黃淑君提到，新北市弱勢兒童及少年醫療補助要點，新北市針對12歲以下，北市有提高到18歲以下。李美珍說，如果是弱勢兒少看護補助是18歲以下，不過早療部分，是依據衛福部兒童的規定，沒有背離中央法令。

侯友宜說，會請社會局拿北市相關內容比較，看有差距多少。