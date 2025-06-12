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世壯運查涉弊？北市政風處：廠商核銷等有問題 無公務員涉案
世壯運上月底閉幕，有媒體報導，指政風、檢調正調查世壯運2案，其中一案是議員顏若芳揭露使用中國製品，還撕標籤疑滅證；另一案是議員洪健益質疑世壯運的APP。北市政風處長高伯陽今表示，的確政風有查2案，但非議員指控的這2案，也沒檢調偵辦。
議會總質詢，政風處長高伯陽赴議會備詢前受訪表示，大家都很關心世壯運，也都是加強監督，公務員更是謹慎執行，對於今天媒體報導，檢調在查世壯運相關案件，並舉出2件案件，高說，這與事實有出入，並沒有這件事，議員關心的案子，目前各局處都本於職權清查中，沒有所謂檢調偵辦這事件。
高伯陽說，的確政風之前有查2案，那件事去前面發生的案子，查的這2件都是公務員在執行核銷時，發現廠商提供的憑證、佐證資料有問題，是公務員、市府機關主動移送偵辦，中間並沒有公務員涉案，其中一案廠商檢調是不起訴處分。
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