新北綠竹筍產季到 三代筍農許金蓉拿下五股區筍王

新北綠竹筍正是產季，五股區農會今天舉辦「綠竹筍評鑑比賽暨創意料理競賽」，共有來自該區內110位筍農挑選自家最頂級的上筍來參賽，以「外觀」、「柔嫩度」、「色澤風味」及「糖度」條件評比，冠軍由綠竹筍栽培達人許金蓉奪得。

每年6月到9月是綠竹筍產季，因新北市轄內多淺山地形，非常適合綠竹筍生長，是全臺綠竹筍最大產區，像是八里、五股，位處觀音山下，當地火山灰土壤及富含礦物質，加上鄰近淡水河出海口，溫度、雨量適中及日照充足，非常適合綠竹筍生長的條件，其中五股的綠竹筍產量更居全新北市之冠，有「綠竹筍故鄉」之稱。

本屆五股區筍王許金蓉，是綠竹筍世家第三代，承接家族筍園種出品質極佳的綠竹筍外，平時於市場銷售量也是數一數二，每日近百斤的綠竹筍銷售量，評審提到今年的綠竹筍均勻漂亮，相當不容易。

五股區農會理事長張國炎表示，五股因得天獨厚的生長條件，加上栽種綠竹筍已有百年的歷史，是在地非常重要的綠金產業，使得五股綠竹筍常是市級或全國比賽的常勝軍。

另外，農會為了推廣綠竹筍，結合在地家政班志工媽媽們，以綠竹筍為主題材，進行創意料理競賽，讓更多民眾看到料理綠竹筍的不同面向，相關的料理食譜將會放在五股農會網站及臉書粉絲團上面，提供民眾學習。

這次五股四班獲獎的創意料理，為炙燒翠筍牛小排、山海之芽、竹筍魔方三菜及筍韻玉露，其中山海之芽是以節瓜乾煎墊底，加上川燙過的竹筍及黃蘿蔔壓模，加上海帶拌竹筍絲調味，放上魚卵並淋上百味醬，是這次最具特色的一道菜，評審提到，這次比賽各班都極具手藝及創意，競爭相當激烈。