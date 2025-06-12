李宇翔質疑淡水舊公所標租案有弊 侯友宜：請政風調查

新北市議員李宇翔今天總質詢指出，前市長朱立倫時期的淡水舊區公所標租案疑涉圖利財團與違法轉租，公有建物遭違規變更為店面、後方停車場更被轉作市集收租，估計圖利金額逾2500萬元，李指出，該案為「朱立倫前朝留下的政治爛攤」，呼籲侯友宜應立即啟動政風調查並送地檢偵辦。

新北市長侯友宜表示，會請政風單位去了解整個來龍去脈，如果有違法該怎麼辦就怎麼辦，該送檢調就送檢調，該怎麼處理就怎麼處理；記者致電呷七婉，洪協理表示，淡水的案子應該在5年前已經結束，團隊也已經解散，他也非負責人，不太方便回答該案問題。

李宇翔指出，淡水區公所於2015年喬遷後，舊址市府以年租金456萬元標租予嘉義食品（呷七碗），該公司將建物外牆違法打通設置4個店面，疑似未依合約履行擅自變更使用；後方原核定為停車場的土地，更成立「市集」轉租，按月收租51萬元，實質圖利上千萬元。

李宇翔說，此案關係盤根錯節，包括前市長朱立倫親自出席揭牌，也與現任國民黨立委關係匪淺，多次參與剪綵、活動宣傳等，他質疑，如果這不是政商勾結，那什麼才是？

李宇翔強調，此案凸顯新北市在公有資產標租管理、契約履約查核與財產保護機制的長期失能，呼籲市府應徹查本案始末，也全面清查同類標租案，杜絕財團上下其手的空間，還市民一個乾淨透明的政府。市民有權知道，市府公有資產是否遭到圖利、誰應負責？若市府調查怠惰，將主動送交地檢署處理。

副市長朱惕之則說，不先針對特定個案，依照建築法規定，如果要變更使用或室內裝修要依法申請，經專業建築師簽證後符合法令，當然可以，但此案還要去調查是否有相關申請。

侯友宜表示，會請政風單位去了解整個來龍去脈，如果有違法該怎麼辦就怎麼辦，該送檢調就送檢調，不管是哪個市長「就算是我」，有違法該辦就辦。