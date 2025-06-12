議員質疑新北新住民政策是空話 侯友宜：多元協助

新北市議會今天總質詢，民進黨團檢討新北市府新住民政策，市議員黃淑君質疑，當初市府承諾要替新住民製播專屬節目，但「幸福新民報」節目已6年沒有更新，質疑市府無心新住民政策。新北市長侯友宜表示，幸福新民報節目已經完結，市府持續製作新北女力等節目，都涵蓋新住民，並持續透過教育局、勞工局協助新住民。

黃淑君說，當初侯市長在新住民政策，承諾輔導公用頻道活化運用委員會，結合新住民團體或個人製播報導或節目，但查看新聞局頁面，節目更新停在2020年7月，頻道至今6年未再上傳新影片，無心新住民政策。

新聞局長李利貞表示，幸福新民報在10年前開拍，去年也還有重播，後續新北女力等節目，都有製作新住民主題，另還有新北特搜等節目。

黃淑君也說，近年全台廚餘量逐年增加，新北市學生廚餘量是全台之冠，過去市長承諾會發展國際化營養午餐，將異國美食元素融入校園午餐並介紹飲食文化，推廣食農教育，應該承諾降低營養午餐廚餘量。

侯友宜強調，好不好吃，只要有一個人不滿意就要檢討，對於議員目標減半，能夠減少越多越好，他會請教育局研擬改善計畫。

黃淑君也要求新北市成立「台語復振委員會」，定期召開會議，檢討新北市台語復振政策。此外，新北市客家文化園區販售商品居然都是「簡體字」，質疑新北市難道沒有客家特色商品嗎？客家局長劉冠吟表示，相關產品、扭蛋都檢討過了。