世壯運用中國製品還撕標籤滅證? 執委會說明了
世壯運上月30日閉幕，北市政風處啟動調查先前議員顏若芳質疑，市府疑動員工讀生撕除世壯運針織袋的「中國製造」標籤，國際盛事恐淪大型弊案。
世壯運發言人郭音蘭表示，本次世壯運開幕典禮所使用的編織袋，並無涉及資安等相關疑慮，本案契約內容亦未限制不得使用陸製商品，自然不存在遮掩或去除陸製標籤的問題。
另針對外界指稱市府動員工讀生銷毀標籤，執委會指出，這並非事實，也是誤導視聽的說法。是廠商送貨時將每十個編織袋用外包膜包裝成一份，不拆開外包膜，根本無法取出編織袋使用，並非外界所傳為了銷毀標籤而拆開包膜。
郭音蘭表示，世壯運尊重並全力配合調查，秉持毋枉毋縱的態度，希望儘快還原事實、釐清真相。
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